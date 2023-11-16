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Снят режим чрезвычайной ситуации в отношении аварийного дома на ул. Куйбышева, 68
Режим ЧС в отношении этого дома был введен 23 октября 2023 года из-за угрозы внезапного обрушения несущих конструкций. Городские власти предоставили нуждающимся помещения маневренного фонда и проконтролировали, чтобы все жители оперативно покинули квартиры. В связи с тем, что в аварийном доме не осталось людей, членами оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации было принято решение об отключении дома от электро- и водоснабжения, водоотведения, а также от тепло- и газоснабжения.
Дом был построен в 1954 году, в 2021-м признан аварийным. Жильцы дома были не согласны с решением комиссии и инициировали судебные разбирательства, которые длились до 2022 года. Поэтому в действующие программы расселения дом не вошел.
В маневренный фонд согласились переехать владельцы 11 квартир, остальным компенсируют затраты на съем жилья. Что будут делать с ветхим домом, пока не сообщается.
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