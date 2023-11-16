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В Пермский край пришло похолодание
«К концу недели в пятницу мы повсеместно увидим осадки в виде снега, везде установится снежный покров. Температурный фон будет близок к норме, а в выходные даже ниже обычного. В пятницу температурный фон отрицательный повсеместно от -7 до -2, в Перми -4…-2. Основной заток холодного воздуха будет происходить днем в пятницу. Ожидаем переход в зиму, установление снежного покрова. Будьте внимательны – будет скользко, особенно в пятницу и субботу», - сообщила Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского гидрометцентра.
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