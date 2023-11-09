Конференция территориальных общественных самоуправлений прошла в Перми

В Перми прошла конференция территориальных общественных самоуправлений. В ней приняли участие председатели и активисты всех ТОС города, депутаты Пермской городской Думы, а также глава Перми Эдуард Соснин. На пленарном заседании представители общественности поделились опытом реализации своих проектов и обсудили меры поддержки ТОС со стороны городских властей. В том числе, в 2024 году будет увеличена сумма субсидий для ТОС с 33 до 45 млн рублей и грантовый фонд для реализации инициативных проектов с 22 до 30 млн рублей.Эдуард Соснин, глава Перми: "Ваша активная работа приводит к тому, что администрация города, команда администрации города и районов более внимательно смотрит и слушает ваши все пожелания, и мы стараемся по мере возможностей учитывать эти пожелания в бюджете города. Сейчас нам самое главное не терять эту активность и приходить с большим количеством проектов".Сегодня на территории города действуют 113 территориальных общественных самоуправлений. Подобная форма самоорганизации граждан является одним из важных механизмов решения многих муниципальных вопросов. Так, благодаря активному участию ТОС «Стахановский» на пересечении улиц Капитана Гастелло и Левченко появился сквер, а ТОС «Новобродовский» организовал проведение еженедельных бесплатных спортивных занятий и турниров.Максим Волик, председатель Лиги ТОС и ТОС «Пихтовая стрелка»: "Перед ТОСами стоит простая задача – вовлечение жителей в жизнь города, в общественную жизнь, досуговую, ведь ни для кого не секрет - чем больше люди вкладывают свою энергию, свои финансы в тот или иной объект, они к нему потом по-другому относятся".