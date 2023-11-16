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В Перми в этом году благоустроили 173 двора
Так, по нацпроекту «Жильё и городская среда» обновлено 54 придомовых территории, объединяющих 73 многоквартирных дома. Подрядчики проводили комплексное благоустройство дворов: ремонт дворовых проездов, устройство тротуаров, обустройство парковок. В каждом дворе – свой перечень работ, утвержденный на общем собрании собственниками помещений дома. Также в рамках программы по обустройству детских игровых площадок в Перми обустроено 73 площадки.
В рамках муниципальной программы «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми» работы выполнены на 119 придомовых территориях.
Прием заявок на ремонт придомовых территорий ведётся в администрациях районов города ежегодно – с 1 февраля до 15 мая. Уже сейчас определён перечень дворов, которые будут отремонтированы в Перми в следующем году. Перечень работ по благоустройству придомовых территорий по трём программам включает в себя ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установку скамеек, урн, оборудование парковок, межевание территорий, устройство тротуаров, а также дополнительные работы – установку малых архитектурных форм, организацию спортивных, детских площадок, озеленение, кронирование, создание условий для маломобильных групп населения.
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