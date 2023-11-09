Пермский край входит в число лидеров по объемам расселения аварийного жилья

В Перми прошло заседание Совета представительных органов муниципальных образований. Основной вопрос повестки - работа нацпроекта «Жилье и городская среда», а именно расселение ветхого и аварийного жилья. Пока Пермский край входит в пятерку регионов-лидеров по объемам переселения граждан.Меньше недели потребовалось подрядчикам на снос здания по улице Красных Командиров в Перми. Это один из 52 снесенных ветхих домов в этом году.Вопрос ликвидации аварийного жилья стал одним из ключевых на заседании Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья. Наш регион не первый год входит в тройку лидеров в России по объемам переселения людей из ветхих домов.Николай Каменских, председатель Думы Лысьвенского ГО: "Город Лысьва преобразился. Поддержка большая. Федеральная и краевая поддержка - мы получили 168 млн в прошлом году и в этом практически 85".Средства на снос аварийных домов будут заложены и в бюджете Пермского края на следующие годы. Главный финансовый документ региона на ближайшую трехлетку спикерам местных Дум представила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор. Для муниципальных депутатов это возможность задать вопрос руководителю ведомства напрямую.Екатерина Тхор, министр финансов Пермского края: "Все действующие социальные обязательства в бюджете не только сохранены, но и проиндексированы. Будем поддерживать, как и прежде, бюджеты муниципальных образований".В ближайшие три года в муниципалитеты предлагается направить около 102 млрд рублей, как дотаций, так и целевой финансовой помощи. Увеличено поступление средств на меры социальной поддержки. Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, Прикамье продолжает совершенствовать механизмы по укреплению доходной части местных бюджетов. Вместе с дотациями совершенствуется и система налоговых отчислений.Дмитрий Чеплыгин, председатель Думы Краснокамского ГО: "Мы впервые решили отказаться от дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в обмен на дополнительный норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц. Из-за того, что рост фонда оплаты труда на наших развивающихся промышленных предприятиях опережает средний краевой, в данной ситуации мы решили попробовать".По итогу заседания, при принятии местных бюджетов совет рекомендовал учесть средства на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы и выполнение нацпроектов. Проект бюджета Пермского края во втором чтении депутаты Законодательного собрания рассмотрят уже 30 ноября.Его расходы на развитие территории будут учтены и в местных бюджетах.