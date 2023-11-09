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Пермский край входит в число лидеров по объемам расселения аварийного жилья →
В Перми прошли публичные слушания по проекту городского бюджета
Яна Фурман, и.о. заместителя главы администрации Перми: "Если говорить про уровень расходов и доходов в проекте бюджета на 2024 год, то он составляет порядка 50 млрд рублей. Про 2025-й, 2026-й год, то основные параметры бюджета составляют 49 млн рублей ежегодно В связи с тем, что мы завершаем мероприятия по подготовке города к празднованию 300-летия, с 2024 года мы переходим на формирование бездефицитного бюджета".
В главном финансовом документе постарались максимально учесть запросы жителей: предусмотрены средства на ремонт и строительство школ и детских садов, ремонт фасадов домов, пешеходных лестниц и переходов между микрорайонами, обустройство остановок и контейнерных площадок нового образца, расселение аварийного жилого фонда. Особенностью нового бюджета также является строительство пяти общественных центров. Запись прямой трансляции публичных слушаний можно посмотреть на официальном сайте администрации Перми и в группе в социальной сети «ВКонтакте».
Елена Зуева, доцент, заведующая кафедрами экономической теории и государственного и муниципального управления НИУ «Высшая школа экономики»: "Часть полномочий передали с городского уровня на краевой. С одной стороны, это уменьшает доходы и расходы, потому что они передаются туда. С другой стороны, есть возможность сосредоточить финансовое внимание на этих типа «мелких» вопросах, которые на самом деле очень важны".
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