В Перми представили новинки отечественной медицины и фармацевтики

Новинки отечественной медицины и фармацевтики представили в Перми на федеральной выставке-форуме "МедФарм - 2023".Это электрокоагулятор, предназначен для проведения хирургических операций. Вместо скальпеля - нож-электрод. Сделано в России и пользуется спросом.Александр Мартышевский: "Наше производство налажено, и сейчас активно используется по всей России, ничуть не хуже европейских аналогов!"В центре «Пермь ЭКСПО» сегодня всё посвящено теме здравоохранения - стартовала выставка-форум «МедФарм-2023», где немало места как раз занимает медицинская техника разного предназначения, импортного и российского производства.Оборудования много, оборудование разное. Например, эндоскопический комплекс отечественного производства.По соседству - точно так же необходимый в работе медиков инвентарь, который используется для сбора и утилизации различных отходов, при этом каждый контейнер имеет своё предназначение.Лейсан Журова: "Для сбора игл, то есть после процедуры, чаще всего такие контейнеры используют в скорой помощи, то есть контейнер открывается и здесь идёт сброс игл".В открытии форума принял участие глава региона Дмитрий Махонин, он ознакомился с образцами медицинской техники, инструментов и расходных материалов, пообщался с врачами и производителями.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Выставка растёт, и уровень её растёт с каждым годом, и темы, которые обсуждаются на выставке, более чем актуальны, это вопросы импортозамещения, кадровой обеспеченности, вопросы развития фармотрасли".«МедФарм-2023» - это не только масштабная экспозиция, но и обширная деловая программа, в которой запланировано проведение конференций различной тематики - всего порядка 30 мероприятий. Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Это вообще знаковое мероприятие, уже много-много лет, для всего профессионального сообщества медицинского Пермского края. И я думаю, всё, что здесь есть, будет интересно как представителям пермского медицинского сообщества, так и тем гостям, которые к нам приехали".Всего участие в форуме принимают 60 компаний из пятнадцати российских регионов, кроме того, свои стенды открыли больницы и поликлиники Прикамья. По оценкам организаторов, за три дня работы форум должно посетить не менее трёх тысяч человек.