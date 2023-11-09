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Кафе "Сказка" закрыли на 30 суток
Напомним, в конце октября более 20 участников всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов попали в больницу с норовирусом. По данным краевого Роспотребнадзора, причиной инфекции стали заболевшие сотрудники пищеблока, где питались дети.
В ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования специалисты выявили нарушения санитарных норм, а также условий хранения пищевой продукции и отсутствие маркировки некоторых продуктов питания.
В итоге, суд признал предпринимателя виновным в административном правонарушении и приостановил работу кафе на 30 суток. Также к проверке и выяснению всех обстоятельство произошедшего подключились следователи и прокуратура. Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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