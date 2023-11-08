Киоски в Перми устанавливают по ночам

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Между тем, в Перми с начала года демонтировали более 600 незаконно установленных нестационарных торговых точек. Только в Ленинском районе было составлено 55 протоколов об административных правонарушениях за торговлю и предоставление услуг населению в неустановленных местах.
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