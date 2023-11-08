← Киоски в Перми устанавливают по ночам
В Едином центре поддержки семей участников СВО пройдет расширенный прием граждан →
Устанавливаются обстоятельства аварии на Южном обходе Перми
По предварительной информации, водитель "Volkswagen Polo" не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении грузовым автомобилем ГАЗ, в результате ДТП последний опрокинулся набок. Водителю грузовика назначено амбулаторное лечение.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Киоски в Перми устанавливают по ночам
В Прикамье расширили перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение социальных услуг
В Березниках похитили кабель
В Перми автомобиль вылетел с дороги в котлован строящейся трассы ТР-53
В Перми детям-сиротам с начала года предоставили 100 квартир
Вынесен приговор водителю, насмерть сбившему мотоциклиста
Вынесен приговор пермяку, совершившему 26 краж
Полиция задержала водителя, сбившего двух пешеходов
В Прикамье обсудят реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда»
В Перми открывается федеральная выставка-форум «МедФарм – 2023»
Добавить комментарий: