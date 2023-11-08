В Прикамье расширили перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение социальных услуг
«В этот перечень, в том числе, войдут граждане – участники СВО, которые получили ранения, травмы, контузию или заболевания. Они будут получать бесплатную квалифицированную помощь специалистов. Мы должны обеспечить вернувшихся из зоны СВО земляков всей необходимой помощью и поддержкой», – сообщил министр социального развития Пермского края Павел Фокин.
По итогам заседания, губернатор Прикамья дал поручение краевому министерству социального развития вести учет участников СВО, попадающих под категорию оказания бесплатной социальной помощи.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Березниках похитили кабель
В Перми автомобиль вылетел с дороги в котлован строящейся трассы ТР-53
В Перми детям-сиротам с начала года предоставили 100 квартир
Вынесен приговор водителю, насмерть сбившему мотоциклиста
Вынесен приговор пермяку, совершившему 26 краж
Полиция задержала водителя, сбившего двух пешеходов
В Прикамье обсудят реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда»
В Перми открывается федеральная выставка-форум «МедФарм – 2023»
В Рабочем посёлке накренился 16-этажный долгострой
Памятники архитектуры в Добрянке разваливаются на глазах
Добавить комментарий: