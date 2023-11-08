Вынесен приговор водителю, насмерть сбившему мотоциклиста

В Кунгурском суде вынесли приговор водителю автомобиля "Nazda", который насмерть сбил мотоциклиста на трассе Пермь-Екатеринбург. Авария произошла в июле. В Сети появилось видео момента ДТП.Водителя иномарки приговорили к 1 году условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев, также его лишили права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Как следует из приговора суда, водитель не избрал скорость, которая должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением, а также не принял мер к снижению скорости, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом на встречной полосе.В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, в его крови был обнаружен алкоголь.