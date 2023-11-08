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Вынесен приговор водителю, насмерть сбившему мотоциклиста
Водителя иномарки приговорили к 1 году условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев, также его лишили права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Как следует из приговора суда, водитель не избрал скорость, которая должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением, а также не принял мер к снижению скорости, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом на встречной полосе.
В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, в его крови был обнаружен алкоголь.
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