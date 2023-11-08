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Вынесен приговор водителю, насмерть сбившему мотоциклиста →

Вынесен приговор пермяку, совершившему 26 краж

Свердловский районный суд г. Перми вынес приговор неоднократно судимому 40-летнему жителю города. Он признан виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
Судом установлено, что виновный в период с сентября 2021 года по март 2022 года совершал кражи дорогостоящей техники в магазинах электроники – мобильных телефонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и др.
"Убедившись, что за ним не наблюдает персонал магазина, мужчина снимал антикражные устройства с товара, похищал его и скрывался с места преступления. Имущество он сбывал, а деньги, вырученные от продажи, тратил по своему усмотрению. На счету у мужчины 26 совершенных преступлений, ущерб от которых составил свыше 1,5 млн рублей", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил исковые требования потерпевших в полном объёме. Приговор в законную силу пока не вступил.

Опубликовано: 08.11.2023 в 13:30 в рубрике - Вести Пермь

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