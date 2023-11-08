В Перми детям-сиротам с начала года предоставили 100 квартир

В управлении жилищных отношений администрации Перми сообщили, что с начала года детям-сиротам предоставлено 100 квартир, ещё 9 квартир находятся на этапе предоставления – готовятся документы. Также с начала года детям-сиротам из Перми министерством социального развития Пермского края выдано уже 173 жилищных сертификата на приобретение жилья, реализовано 130 из них. На приобретение жилых помещений для этой категории льготников из бюджета на этот год выделено 323 млн рублей.Кроме того, состоялись электронные аукционы на приобретение 4 жилых помещений. Муниципальные контракты с победителями аукционов планируется заключить до 20 ноября, после чего они будут переданы в муниципальную собственность и предоставлены детям-сиротам. Также на этой неделе запланированы аукционы на приобретение ещё двух жилых помещений для детей-сирот.Все жилые помещения пригодны и безопасны для проживания, соответствуют требованиям, санитарным и техническим правилам и нормам. При этом закупаются не просто комнаты, а отдельные квартиры площадью не менее 28 кв. метров.