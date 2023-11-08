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Полиция задержала водителя, сбившего двух пешеходов
"В ходе розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции личность и местонахождение водителя было установлено. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Мужчину доставили в отдел полиции. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.
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