← В Перми открывается федеральная выставка-форум «МедФарм – 2023»
В Прикамье обсудят реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда»
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← В Перми открывается федеральная выставка-форум «МедФарм – 2023»
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В Прикамье обсудят реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда»
В Перми открывается федеральная выставка-форум «МедФарм – 2023»
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В Перми открывается федеральная выставка-форум «МедФарм – 2023»
В Рабочем посёлке накренился 16-этажный долгострой
Памятники архитектуры в Добрянке разваливаются на глазах
Глава Перми взял на контроль проблему с отоплением и горячей водой в микрорайоне Краснова
Губернатор встретился с главой НОЦ "Рациональное недропользование»
Стенд Прикамья на выставке «Россия» пользуется большой популярностью у гостей ВДНХ
Электробусы выйдут на новый маршрут № 81
Главным дирижером Пермского театра оперы и балета стал Владимир Ткаченко
Телефонных мошенников, обманувших пермячку на 12 млн рублей, будут судить в Казани
Лебеди не торопятся улетать на юг
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