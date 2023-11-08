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В Прикамье обсудят реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» →
В Перми открывается федеральная выставка-форум «МедФарм – 2023»
Деловая программа «МедФарм–2023» включает в себя более 30 мероприятий федерального и окружного уровня, в работе секций принимают участие главные специалисты Министерства здравоохранения Российской Федерации и Приволжского федерального округа, а также 300 спикеров и приглашенных экспертов.
Ключевыми событиями первого дня деловой программы станут мероприятия, посвященные 100-летию системы медицинской профилактики и 30-летию системы обязательного медицинского страхования.
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