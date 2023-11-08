В Рабочем посёлке накренился 16-этажный долгострой

Жители Рабочего поселка встревожились после того, как накренился 16-этажный долгострой на ул. КИМ, 14 в Перми. Людей беспокоит возможное обрушение здания.Как заявили в краевом Минстрое после обследования здания, проектировщик наличие крена подтвердил, он указывает на деформацию здания. Однако предельно допустимые значения превышены не были, риска обрушения нет. Причину крена в ведомстве смогут назвать после годового мониторинга здания и грунтов. Затем специалисты составят план по устранению проблемы.Известно, что сейчас принято решение отказаться от достройки жилого дома и выплатить дольщикам денежные компенсации. Своих квартир люди ждут с 2014 года.Пресс-служба Министерства строительства Пермского края: "В связи с этим, высокий риск невозможности завершения строительства и передачи помещений дольщикам в установленный законодательством трехлетний срок. Поэтому было принято решение о выплатах гражданам, начались обязательные процедуры о смене решения – с достройки на выплаты гражданам компенсаций".