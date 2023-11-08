Памятники архитектуры в Добрянке разваливаются на глазах

Для сохранения исторической архитектуры в Прикамье потребовалось вмешательство центрального Следственного комитета. Речь о памятниках архитектуры в Добрянке. Они разваливаются на глазах, а местные власти бездействуют. Почему?Здание подзаводской волости в Добрянке — объект культурного наследия, говорит краевед Михаил Калинин. В 19-м столетии здесь была школа и местная администрация. Старейший каменный дом, сохранившийся до наших времен, сегодня рушится на глазах.Михаил Калинин, краевед: "Они все на пересчет, если они исчезнут, то естественно, исчезнет целый пласт исторический в Добрянке. Исчезнут те крупицы памяти, которые важны".Аварийное здание — часть архитектурного ансамбля вдоль всего побережья. Рядом Дом общественного собрания — центр интеллигенции. Бывшее двухклассное училище — ныне краеведческий музей. Заводская контора — единственное сохранившееся здание бывшего металлургического завода.Здание Заводская контора в Добрянке стоит на первой береговой линии Камы. В 2004 году было приватизировано в частные руки. Спустя почти 20 лет собственник так и не реализовал грандиозные планы по его реконструкции.Решением суда требование о реконструкции зданий Госинспекция по охране объектов культурного наследия выдала собственникам в прошлом году. Процесс затянулся, а по самому плачевному из домов — зданию подзаводской волости — принято решение о передаче объекта в собственность муниципалитета.Николай Поздеев, первый заместитель главы Добрянского городского округа: "Этим годом эта работа будет завершена, попробуем сперва, скажем так, более рыночный вариант — предложим на льготных условиях в аренду с целью приведения его в нормативное состояние, так называемая «Аренда за 1 рубль».Что касается других домов, срок исполнения требований Госинспекции там — первый квартал следующего года. Но уже ясно, скорее всего, история повторится. Ситуацию на контроль взяли в Следственном комитете России.Алексей Полудницын, руководитель следственного отдела по городу Добрянка СКР: "Устанавливаются собственники данных зданий. Устанавливается, какие всё- таки основания послужили для приобретения данных объектов".Восстановления исторических зданий жители Добрянки ждут. Уже в следующем году здесь будет обновленная набережная — аварийные дома станут выделяться еще больше.Ольга Первушина: "Сто процентов нужно! Во-первых, чтобы они не разрушились вообще, во-вторых, чтобы было красиво".Единственный из всех объектов, чья судьба уже известна — корпус краеведческого музея. В следующем году муниципалитет, как собственник, заявляется на федеральный конкурс по реконструкции пространства. И, возможно, здание первым из всех преобразится.