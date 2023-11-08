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Глава Перми взял на контроль проблему с отоплением и горячей водой в микрорайоне Краснова
Александр Захаров, председатель ТОС «Краснова»: "Когда начался отопительный сезон, и нам начали поступать в дом ненормативные параметры отопления, мы начали обращаться в компанию «Т Плюс» с этой проблемой, нам сказали, что на ЦТП требуется модернизация оборудования, и мы не можем вам выдать нормативные параметры".
Данный ЦТП обслуживает более десятка многоквартирных домов в микрорайоне Краснова по улицам Серебрянский проезд и Моторостроителей.
По словам местных жителей, наиболее сложная ситуация складывается в домах, расположенных на максимальном удалении от ЦТП - дома в логу - №19, 21, 14.
Мощности теплового пункта явно не хватает. Обеспокоенный вопросом — а как же зимовать будем — Александр обратился напрямую к мэру Перми. Глава выехал на место.
Эдуард Соснин, глава Перми: "Коллеги, что будет, когда на улице будет не 3 градуса тепла, а минус 15, минус 20?"
Не подведем — отвечают теплоэнергетики, хотя придется регулировать в ручном режиме. «Т Плюс» в прошлом году приняла этот ЦТП по концессионному соглашению. Следующим летом здесь проведут ремонт.
Сергей Кругляков, директор пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "Добавим одни насос и один теплообменник. Я думаю, проблема, если параллельно жилые дома тоже свою модернизацию проведут, то все будет нормально".
Внутридомовые сети изучат в ближайшее время, а пока будут контролировать обстановку на месте.
Эдуард Соснин, глава Перми: "Если температура на входе в дома будет понижаться, коллеги будут решать проблему в ручном режиме, донастраивая текущее оборудование, для того чтобы достигнуть нормативных показателей".
Тем временем, Александру Захарову соседи уже сообщают - батареи в его доме нагрелись, из крана течет вода приемлемой температуры.
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