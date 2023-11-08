Губернатор встретился с главой НОЦ "Рациональное недропользование»

Губернатор Дмитрий Махонин встретился с Павлом Илюшиным, главой пермского научно-образовательного центра "Рациональное недропользование». Цель - выстраивание долгосрочного стратегического партнерства.Трубопроводы, особенно на промышленных предприятиях, подвержены коррозии, а задача Игоря - в лабораторных условиях разрабатывать и тестировать реагенты, чтобы в итоге трубы служили дольше. Игорь Бокарев, инженер: "Добавляем ингибиторы коррозии, смотрим, какой ингибитор лучше влияет, чтобы у нас эти трубы меньше и медленней ржавели".Это только одна из лабораторий в пермском НОЦ - научно-образовательном центре «Рациональное недропользование». Здесь учёные занимаются разработками в помощь предприятиям региона.НОЦ работает в разных направлениях. Это, например, авиадвигателестроение, экология, горнодобывающая промышленность, нефтегазовая отрасль, и это становится понятно, буквально, со входа в центр.Вот, например, вода, насыщенная различными вредными примесями, из Кизеловского угольного бассейна. Здесь задача добиться максимальной очистки жидкости, минимизируя последствия для окружающей среды.Антон Козлов, аспирант ПНИПУ: "В итоге мы получили осадок, который скоагулировался, то есть он слипся и выпал в осадок, и сверху – более-менее чистая вода".На сегодняшний день перед сотрудниками центра стоит несколько задач краевого уровня - это и очистка кизеловской воды, и борьба с борщевиком, к которой намерены подключиться учёные, поддержка фармацевтики и создание климатического паспорта Прикамья.Павел Илюшин, директор АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование»: "Это очень влияет на развитие экономики, то есть учитывая климатический паспорт региона, это развитие агрохозяйства, это туризм, это развитие аквакультуры".Планы и перспективы руководитель центра Павел Илюшин обсудил на встрече с губернатором Дмитрием Махониным, который отметил, что на данный момент пермский НОЦ, решая разные задачи, по сути, является одним из драйверов развития региона.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "НОЦ является важным инструментом, чтобы решить вопросы технологического суверенитета. Кроме того, НОЦ помогает в подготовке кадров, специалистов, тоже эта тематика для нас очень важна".Так, по итогам встречи Дмитрий Махонин поручил руководству центра проработать вопрос с поддержкой молодых учёных, чтобы они оставались трудиться в крае, и им были обеспечены комфортные условия для проживания и работы.