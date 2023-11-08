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Стенд Прикамья на выставке «Россия» пользуется большой популярностью у гостей ВДНХ
Особой популярностью пользуется фотозона, здесь можно сделать красивые фотографии с видами Пермского края. А в кинотеатре со спецэффектами есть возможность не выходя из павильона проснуться на Усьвинских столбах, проплыть на горной реке или пролететь с парашютом над городом.Алексей Черников, заместитель председатель правительства Пермского края по вопросам информационного развития и туризма: "Пермский край в первую очередь привез впечатления. Мы показываем край, каким он был, какой он сейчас, каким он будет завтра. И сама форма стенда напоминает о первом найденном в России и Европе алмазе в 1829 году и за его гранями спрятаны двери, за которыми находятся комнаты кинотеатры, и можно познакомиться со спецэффектами, с природой Пермского края".
В первый день работы выставки стенд Пермского края посетило более 10 тысяч человек. Многих привлекает здесь еще возможность пройти квест «Большой Урал» и получить в подарок вещи с изображением Пермского звериного стиля.
28 ноября на ВДНХ состоится день региона, в котором также примет участие губернатор Дмитрий Махонин. В целом работа выставки рассчитана на полгода и пока количество гостей только увеличивается. Сюда приходят москвичи, гости столицы, а также и пермяки, которые недавно покинули свою малую Родину. Алина Амирова: "Я увидела родные земли, увидела локации, в которых любила находиться, в которых до сих пор люблю гулять и встречаться с друзьями, когда приезжаю. Мне очень понравился формат сам, потому что он достаточно новый, я не видела такого раньше не на Международном экономическом форуме, ни на молодежных форумах. То есть для меня это такой интерактивный интересный формат, в котором действительно приятно находиться".
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