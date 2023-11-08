Электробусы выйдут на новый маршрут № 81

В Пермь пришла первая партия электробусов. Три машины из 16. Они вскоре выйдут на новый маршрут № 81 «улица Сапфирная – станция Пермь-2», который свяжет новый жилой комплекс «Погода» с центром города. Ориентировочно - с конца ноября, начала декабря.Современные машины имеют большую вместимость - до 85 человек. В салоне установлены валидаторы, видеопанели, видеокамеры, есть Wi-Fi, USB-входы. Двери пассажиры будут активировать сами, через кнопку. Заряжать автобусы планируют на конечных остановках, где уже смонтированы зарядные станции. Как заявлено, эти машины способны работать при температуре окружающей среды от -40 до +40 градусов.Виталий Максимов, пресс-секретарь департамента транспорта администрации Перми: "У них более динамичный разгон, плавный ход и в салоне чуть больше места за счет того, что нет шахты двигателя в конце салона. Машинам необходимо будет пройти обкатку, пройти приемку, после чего будет открыт маршрут, и они смогут на него выйти".В марте прошлого года в Перми электробус успешно прошел все испытания. Он совершил 222 рейса по маршруту № 50 «микрорайон Крохалева – станция Пермь-2». За это время электробус проехал 3345 километров и перевез более 14 тысяч человек.