На улице Уинской в Перми установили ограждения
Дмитрий Артеменко, начальник «Пермской дирекции дорожного движения»: "Для привлечения внимания водителей транспортных средств были установлены дорожные знаки «Внимание, дети». В данном месте будем рассматривать строительство наземного пешеходного перехода, именно регулируемого".
Жалобы и опасения от людей не раз поступали главе Перми в социальных сетях. Эдуард Соснин поручил специалистам городской администрации вопрос решить. Подключились и сотрудники ГИБДД. Они разъясняли, чем грозит переход дороги в неположенном месте.
Владимир Яцук, начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД РФ по городу Перми: "Были организованы родительские собрания со стопроцентным охватом начальной школы и по возможности старшие классы. Также проводится работа в самом учебном заведении. В часы пик, а именно в то время, когда утром школьники идут на занятия, а вечером возвращаются, и в пересменку, на этом месте дежурит наряд дорожно-патрульной службы".
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