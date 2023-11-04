На улице Уинской в Перми установили ограждения. Сделали это, в первую очередь, для безопасности школьников и других участников дорожного движения. Дети из микрорайона Ива, добираясь до лицея № 10, который находится в жилом комплексе "Погода" на другой стороне, сокращали путь прямо по проезжей части. Пешеходный переход и светофор есть, но находится в отдалении на 400 метров. Говорят, ограждения - мера временная. В последствие сделают регулируемый переход.Дмитрий Артеменко, начальник «Пермской дирекции дорожного движения»: "Для привлечения внимания водителей транспортных средств были установлены дорожные знаки «Внимание, дети». В данном месте будем рассматривать строительство наземного пешеходного перехода, именно регулируемого".Жалобы и опасения от людей не раз поступали главе Перми в социальных сетях. Эдуард Соснин поручил специалистам городской администрации вопрос решить. Подключились и сотрудники ГИБДД. Они разъясняли, чем грозит переход дороги в неположенном месте.Владимир Яцук, начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД РФ по городу Перми: "Были организованы родительские собрания со стопроцентным охватом начальной школы и по возможности старшие классы. Также проводится работа в самом учебном заведении. В часы пик, а именно в то время, когда утром школьники идут на занятия, а вечером возвращаются, и в пересменку, на этом месте дежурит наряд дорожно-патрульной службы".