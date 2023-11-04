← На улице Уинской в Перми установили ограждения
Проезд по новому Чусовскому мосту станет платным с декабря 2024 года →
В Перми состоялась церемония вручения премии "Золотой резерв"
Всего в торжественной церемонии приняли участие 100 самых успешных школьников из 35 общеобразовательных учреждений краевой столицы.
Ольга Ершова, и. о. начальника департамента образования администрации города Перми: "Что важно в данном проекте – это то, что ребята могут взаимодействовать напрямую с работодателями, и как раз обеспечивается тот их образовательный профессиональный лифт".
Победителей выбирали по итогам общегородского рейтинга портфолио в пяти номинациях: «Интеллект», «Художественное творчество», «Техническое творчество», «Спорт» и «Социальная деятельность».
Помимо дипломов, благодарственных писем и золотого значка, ребята получают денежную выплату 25 тысяч рублей и возможность реализовать свои идеи в сотрудничестве с предприятиями города и бизнесом.
Премия «Золотой резерв» присуждается с 2018 года по инициативе главы Перми. Главная цель – создать условия для осознанного выбора профессиональной траектории и дальнейшей реализации своего потенциала. Премии в номинациях вручил ребятам глава города Эдуард Соснин.
Эдуард Соснин, глава Перми: "Сегодняшняя премия - это не только констатация тех заслуг, которых вы уже достигли, и пусть эта сумма послужит вам таким стимулом для того, чтобы работать и развиваться".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На улице Уинской в Перми установили ограждения
В Верещагино открыли новый стадион
Создатель скульптуры «Лыжник» построил новый арт-объект из 100 тысяч гвоздей
Пермский край присоединился к акции "Большой этнографический диктант"
В Перми прошел благотворительный хоккейный матч между "Молотом" и "Омскими крыльями"
Новый лечебный корпус открыли в Чердыни
Отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства
В пермских музеях подорожали билеты
Юрий Лапшин: "Я организую пространство"
4 ноября в Перми покажут свето-музыкальное шоу "Музы разных народов"
Добавить комментарий: