В Перми состоялась церемония вручения премии "Золотой резерв"

В Перми состоялась торжественная церемония вручения премии "Золотой резерв". Она ежегодно присуждается школьникам города, добившимся успехов в интеллектуальной, творческой или спортивной деятельности.Всего в торжественной церемонии приняли участие 100 самых успешных школьников из 35 общеобразовательных учреждений краевой столицы.Ольга Ершова, и. о. начальника департамента образования администрации города Перми: "Что важно в данном проекте – это то, что ребята могут взаимодействовать напрямую с работодателями, и как раз обеспечивается тот их образовательный профессиональный лифт".Победителей выбирали по итогам общегородского рейтинга портфолио в пяти номинациях: «Интеллект», «Художественное творчество», «Техническое творчество», «Спорт» и «Социальная деятельность».Помимо дипломов, благодарственных писем и золотого значка, ребята получают денежную выплату 25 тысяч рублей и возможность реализовать свои идеи в сотрудничестве с предприятиями города и бизнесом.Премия «Золотой резерв» присуждается с 2018 года по инициативе главы Перми. Главная цель – создать условия для осознанного выбора профессиональной траектории и дальнейшей реализации своего потенциала. Премии в номинациях вручил ребятам глава города Эдуард Соснин.Эдуард Соснин, глава Перми: "Сегодняшняя премия - это не только констатация тех заслуг, которых вы уже достигли, и пусть эта сумма послужит вам таким стимулом для того, чтобы работать и развиваться".