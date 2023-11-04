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В Верещагино открыли новый стадион
Работы велись в рамках нацпроекта «Демография». Дмитрий Махонин поздравил жителей, и вручил благодарственные письма преподавателям местной спортивной школы.
В программе рабочего визита губернатора посещение нескольких важных социальных объектов. Так, в рамках нацпроекта «Образование», близится к завершению строительство нового корпуса 121-й школы, который рассчитан почти на 700 человек.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Задачу главе поставил, чтобы в феврале все строительные работы завершились, сейчас отделка уже ведётся. Самое важное, что строители успели до начала зимы завершить благоустройство, и сделать тёплый контур".
Ещё одна стройплощадка - новая котельная на улице Энгельс. Где устанавливают современное оборудование, и, по словам специалистов, после сдачи объекта, качество теплоснабжения будет на порядок выше.
А в Верещагинском музее рассказали об итогах капитального ремонта, который проводился в рамках нацпроекта «Культура». Есть планы на будущее, например, закупка нового оборудования, а пока - первые результаты уже проделанной работы.
Здание обновили, что называется от и до - отремонтировали пол в фойе, стены и фасад, заменили окна и двери.
Всё вместе - это комплексный план развития территории. Итоги и планы Дмитрий Махонин обсудил с главой округа. Кроме того, встреча с жителями - в режиме вопрос-ответ.
А в посёлке Зюкайка уже видны результаты проекта «Школьный двор» региональной программы «Комфортный край». Сейчас в нем можно отдохнуть и позаниматься спортом, проводить торжественные мероприятия, и даже уроки на открытом воздухе.
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