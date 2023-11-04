В Верещагино открыли новый стадион. Теперь на нем можно играть в футбол, баскетбол, бегать, прыгать, есть трибуны для болельщиков.Работы велись в рамках нацпроекта «Демография». Дмитрий Махонин поздравил жителей, и вручил благодарственные письма преподавателям местной спортивной школы.В программе рабочего визита губернатора посещение нескольких важных социальных объектов. Так, в рамках нацпроекта «Образование», близится к завершению строительство нового корпуса 121-й школы, который рассчитан почти на 700 человек.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Задачу главе поставил, чтобы в феврале все строительные работы завершились, сейчас отделка уже ведётся. Самое важное, что строители успели до начала зимы завершить благоустройство, и сделать тёплый контур".Ещё одна стройплощадка - новая котельная на улице Энгельс. Где устанавливают современное оборудование, и, по словам специалистов, после сдачи объекта, качество теплоснабжения будет на порядок выше.А в Верещагинском музее рассказали об итогах капитального ремонта, который проводился в рамках нацпроекта «Культура». Есть планы на будущее, например, закупка нового оборудования, а пока - первые результаты уже проделанной работы.Здание обновили, что называется от и до - отремонтировали пол в фойе, стены и фасад, заменили окна и двери.Всё вместе - это комплексный план развития территории. Итоги и планы Дмитрий Махонин обсудил с главой округа. Кроме того, встреча с жителями - в режиме вопрос-ответ.А в посёлке Зюкайка уже видны результаты проекта «Школьный двор» региональной программы «Комфортный край». Сейчас в нем можно отдохнуть и позаниматься спортом, проводить торжественные мероприятия, и даже уроки на открытом воздухе.