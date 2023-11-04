← Пермский край присоединился к акции "Большой этнографический диктант"
Создатель скульптуры «Лыжник» построил новый арт-объект из 100 тысяч гвоздей
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← Пермский край присоединился к акции "Большой этнографический диктант"
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Создатель скульптуры «Лыжник» построил новый арт-объект из 100 тысяч гвоздей
Пермский край присоединился к акции "Большой этнографический диктант"
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В Перми прошел благотворительный хоккейный матч между "Молотом" и "Омскими крыльями"
Новый лечебный корпус открыли в Чердыни
Отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства
В пермских музеях подорожали билеты
Юрий Лапшин: "Я организую пространство"
4 ноября в Перми покажут свето-музыкальное шоу "Музы разных народов"
В Перми вручили награды участникам СВО
В Перми задержали двух мужчин, которые сдавали телефонные номера в аренду мошенникам
В Прикамье к «Ночи искусств» присоединятся более 40 учреждений культуры
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