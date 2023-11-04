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Пермский край присоединился к акции "Большой этнографический диктант"
«Народов много - страна одна» - в этом девизе кроется главный смысл Международного этнографического диктанта. Только в Прикамье проживает более 120 национальностей.
На все про все дают 45 минут. Всего вопросов 30. 20 из них на федеральную тематику, 10 составлены исходя из специфики региона.
Региональные вопросы разные, например, какой из районов Коми-Пермяцкого округа называют русским островом. В Прикамье диктант проходит при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Администрации губернатора Пермского края.
Анастасия Субботина, директор департамента национальных и религиозных отношений Администрации губернатора Пермского края: "Безусловно, мы всегда жили в мире и согласии, много веков жили в многонациональной семье. Знать национальные особенности, кухню, языки друг друга, это значит, дружить со своим соседом, говорить с ним на одном языке".
Просветительская акция впервые прошла в 2016 году. Тогда в ней приняло участие около 90 тысяч человек. А в 2022-м порядка 4 миллионов.
Большой этнографический диктант можно написать и онлайн из любой точки мира со смартфона или компьютера. Для этого нужно зайти на сайт мирэтно.ру, зарегистрироваться и начать тестирование.
В этом случае результат будет известен сразу же. Автоматически придет и сертификат участника. Итоги же очного тестирования будут опубликованы через месяц.
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