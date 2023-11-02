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В Прикамье к «Ночи искусств» присоединятся более 40 учреждений культуры
Например, Пермская художественная галерея проведет заключительную программу в здании Спасо-Преображенского собора перед переездом. Вечером, 4 ноября, каждый час – с 18.00 до 23.00 здесь будут проходить экскурсии по выставке «Чугун. Уральская классика», 1 этаж. В этот же вечер состоятся встречи с Алексеем Макаевым, специалистом в области сохранения объектов культурного наследия и с директором галереи Юлией Тавризян. Для детей подготовлена специальная программа: с 18.00 до 21.00 вместе с художником и педагогом Данилом Куликовым ребята смогут нарисовать свои любимые экспонаты или придумать фантастические произведения искусства.
Особую программу для любителей танца представит Фестиваль «Кинотанец Пермский» совместно с «Театром Балет Евгения Панфилова». На площадке новой сцены театра – Петропавловская, 185 – в 18.00 пройдет Перфолекция «Социальная хореография». Находясь в диалоге с ведущим и включаясь в предлагаемые процессы, слушатели формируют свой новый взгляд на танец и создают свою хореографию прямо в процессе перфолекции.
Пермская краевая библиотека имени Горького приглашает гостей совершить обзорную экскурсию по библиотеке в эту «Ночь искусств». Экскурсии начнутся в 17.00 и в 19.00. Запись по тел.: +7 (342) 236-20-99, участие бесплатное.
«Ночь искусств» в новом месте встретит Музей современного искусства PERMM – на Крисанова, 4. Посетители смогут увидеть первую в своей истории постоянную экспозицию музея PERMM (16+), предназначенную для показа музейной коллекции.
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