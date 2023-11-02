В Егошихинском некрополе прошел «Урок мужества». Студентам и школьникам рассказывали о грядущем празднике - Дне народного единства. Особенностью экскурсии стало участие в ней ветерана СВО.Об отечественной войне 1812 года члены пермского совета старшеклассников знают значительно больше объема школьной программы. Все потому, что уже давно начались проводить связующие нити между военными битвами из учебника и реальными людьми, имеющими отношение к родному городу.Примеров героической истории Отечества в Перми предостаточно. Главное знать, где искать. Не все они конечно обозначены указателями, как место захоронения майора Теплова. Но на то и нужны историки, чтобы найти и рассказать.У саркофага Николая Афанасьевича Теплова, героя Бородинской битвы, в рамках урока мужества прошло погружение в еще более древнюю историю. Начало 17 века, «смутное время» и праздник, казалось подзабытый, но дошедший до современности.Денис Думлер, историк: "Праздник 4 ноября - не придуманная дата, он отмечался в нашей стране много сотен лет. Потому что это, прежде всего, праздник связанный с Казанской иконой божьей матери. А Казанская икона божьей матери, была в ополчении Минина и Пожарского, которые освобождали Москву от польско-литовских интервентов".О своем понимании Дня народного единства рассказывает участник специальной военной операции Данил Степанов. Сегодня он студент-медик и член Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края.Данил Степанов, участник СВО: "В День народного единства надо быть всем вместе. Надо быть со своими близкими людьми. Это можно делать где угодно, потому что в первую очередь — это люди, с которыми мы живем, которые являются для нас семьей, домом".По традиции, на могилу майора Теплова вновь возложили красные гвоздики. Впрочем, школьники до Дня народного единства обещают побывать здесь еще раз, чтобы провести субботник и разгрести выпавший снег.