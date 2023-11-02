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В Перми задержали двух мужчин, которые сдавали телефонные номера в аренду мошенникам
Установлено, что один из соучастников прошлой осенью приобрел GSM-шлюзы, сим-карты и компьютерное оборудование с целью сдачи в аренду телефонных номеров в теневом сегменте Интернета. В дальнейшем оказываемые им услуги IP-телефонии использовались мошенниками, и об этом злоумышленник был осведомлен. Впоследствии мужчина привлек к незаконной деятельности своего знакомого, который обеспечивал бесперебойную работу оборудования, менял сим-карты в GSM-шлюзах и контролировал стабильное соединение с интернетом.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю задержанные допрошены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Изъято свыше 12 тысяч сим-карт различных сотовых операторов, а также большое количество мобильных телефонов, системных блоков, роутеров, модемов и других предметов, имеющих доказательственное значение. В настоящий момент известно о трех эпизодах хищений с электронных счетов потерпевших. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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