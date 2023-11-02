В краевом правительстве подвели итоги проекта "Комфортная медицина". Он реализуется совместно с Общероссийским народным фронтом, а суть в том, чтобы пациенты могли высказать свои пожелания и замечания по поводу работы той или иной больницы.Для них в поликлиниках и стационарах размещены листовки с QR-кодом. Работает все просто, нужно лишь навести камеру смартфона.QR-код выводит на специальную страницу, где предлагается заполнить специальную анкету. Кто вы? Куда поступили? И высказать свои предложения.ОНФ совместно с краевым Минздравом проверили 1-ю клиническую больницу, больницу Архангела Михаила и побывали в Соликамске.Алексей Мельников, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае: "Народный фронт его задача - работа с гражданами. Понять ту проблематику, которая есть на самом деле. Понять те обращения и их довести до власти, чтобы власть услышала."Промежуточные итоги реализации проекта «Комфортная медицина» представители ОНФ и Минздрава обсудили на рабочем совещании с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Он поручил недочеты взять на контроль. В частности, капитально отремонтировать Соликамскую больницу и благоустроить там территорию.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В планы ставить благоустройство этих объектов. Вы знаете прекрасно, что сейчас мы нацелены на то, чтобы не только наши основные городские стационары и поликлиники, дворы ремонтировать, но и, естественно, мы идем дальше в край".