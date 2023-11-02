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← В Воронеже состоялся первый полет нового пассажирского самолета "ИЛ-96-400М"

Сквер на улице Генерала Черняховского в Перми должны доделать весной 2024 года

Десятиэтажку на Кабельщиков, 17 называют «Китайской стеной». В ней проживает более 1000 человек.
В этом году на Кабельщиков, 17 отремонтировали двор. Своими эмоциями жители поделились с главой Перми Эдуардом Сосниным, который рамках выезда в Орджоникидзевский район тоже оценил качество благоустроительных работ, выполненных по национальному проекту «Жилье и городская среда».
На улице Академика Веденеева, 80 представители городской власти осмотрели современную контейнерную площадку.
Также состоялось посещение сквера на улице Генерал Черняховского. Изменения тут глобальные. Но в срок сдать подрядчик объект не смог – теперь только весной. Однако доступ будет всё же открыт.
Ещё одной важной темой выезда стало строительства нового корпуса инженерной школы имени Цирюльникова.
Отдельное внимание было уделено общественным центрам. Пример - досуговый центр «Альянс», где недавно была приобретена мебель, сценическая площадка, настольные игры и оборудование. А вот в микрорайоне Январский, напротив, отсутствует подобное пространства. Решение – возвести модульное здание на Лянгасова, 30.
Строительство общественного центра намечено на 2026 год, это будет одноэтажное здание площадью 260 кв.м. Ну и кончено же, подумают об обновлении детской площадки.
На месте Эдуард Соснин дал поручение руководству района рассмотреть вопрос об ускорении сроков появления общественного центра. Об этом жители не раз писали главе Перми в социальных сетях.
Эдуард Соснин, глава Перми: "Я благодарен жителям Орджоникидзевского района, что они в комментариях к посту, к приглашению написали точки, в большинстве которые мы сегодня посетили. У района большие планы по развитию, это и места отдыха у воды, это и места для будущих детских и спортивных площадок. Все инициативы жителей мы обязательно будем поддерживать".
Подобные выезды проходят по всем районам города. Причем программу к ним, по сути, составляют сами жители – именно их обращения в приоритете.

Опубликовано: 02.11.2023 в 11:00 в рубрике - Вести Пермь

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← В Воронеже состоялся первый полет нового пассажирского самолета "ИЛ-96-400М"

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