Сквер на улице Генерала Черняховского в Перми должны доделать весной 2024 года

Десятиэтажку на Кабельщиков, 17 называют «Китайской стеной». В ней проживает более 1000 человек.В этом году на Кабельщиков, 17 отремонтировали двор. Своими эмоциями жители поделились с главой Перми Эдуардом Сосниным, который рамках выезда в Орджоникидзевский район тоже оценил качество благоустроительных работ, выполненных по национальному проекту «Жилье и городская среда».На улице Академика Веденеева, 80 представители городской власти осмотрели современную контейнерную площадку.Также состоялось посещение сквера на улице Генерал Черняховского. Изменения тут глобальные. Но в срок сдать подрядчик объект не смог – теперь только весной. Однако доступ будет всё же открыт.Ещё одной важной темой выезда стало строительства нового корпуса инженерной школы имени Цирюльникова.Отдельное внимание было уделено общественным центрам. Пример - досуговый центр «Альянс», где недавно была приобретена мебель, сценическая площадка, настольные игры и оборудование. А вот в микрорайоне Январский, напротив, отсутствует подобное пространства. Решение – возвести модульное здание на Лянгасова, 30.Строительство общественного центра намечено на 2026 год, это будет одноэтажное здание площадью 260 кв.м. Ну и кончено же, подумают об обновлении детской площадки.На месте Эдуард Соснин дал поручение руководству района рассмотреть вопрос об ускорении сроков появления общественного центра. Об этом жители не раз писали главе Перми в социальных сетях.Эдуард Соснин, глава Перми: "Я благодарен жителям Орджоникидзевского района, что они в комментариях к посту, к приглашению написали точки, в большинстве которые мы сегодня посетили. У района большие планы по развитию, это и места отдыха у воды, это и места для будущих детских и спортивных площадок. Все инициативы жителей мы обязательно будем поддерживать".Подобные выезды проходят по всем районам города. Причем программу к ним, по сути, составляют сами жители – именно их обращения в приоритете.