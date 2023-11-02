← Пермский край поучаствовал в самом масштабном событии в истории газификации России
Сквер на улице Генерала Черняховского в Перми должны доделать весной 2024 года →
В Воронеже состоялся первый полет нового пассажирского самолета "ИЛ-96-400М"
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← Пермский край поучаствовал в самом масштабном событии в истории газификации России
Сквер на улице Генерала Черняховского в Перми должны доделать весной 2024 года →
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28.07.2023 в 15:30
02.05.2023 в 20:39
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23.04.2023 в 14:42
Сквер на улице Генерала Черняховского в Перми должны доделать весной 2024 года
В Воронеже состоялся первый полет нового пассажирского самолета "ИЛ-96-400М"
Пермский край поучаствовал в самом масштабном событии в истории газификации России
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Пермский край поучаствовал в самом масштабном событии в истории газификации России
В Перми прошла первая метель
Пермская учительница стала второй вице-мисс на международном конкурсе красоты
Танец косолапого попал в объектив фотоловушки заповедника
Умер попавший в ДТП футболист "Амкара"
Возле села Лобаново в результате ДТП погиб пешеход
На эспланаде начали собирать главную городскую ёлку
Совы все чаще прилетают в Пермь за едой
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