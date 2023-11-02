Пермский край поучаствовал в самом масштабном событии в истории газификации России

Пермский край сегодня поучаствовал в самом масштабном событии в истории газификации России. Из Санкт-Петербурга торжественный пуск новых веток одновременно состоялся сразу в 18 регионах, в их числе оказался и микрорайон Пихтовая стрелка в Перми.В рамках президентской программы по догазификации в микрорайоне Пихтовая стрелка проложено 11 километров газопровода.Газ в пермском микрорайоне запустился одновременно с десятками других территорий страны, в рамках церемонии на 12-м Петербургском международном газовом форуме.Из 300 домовладений микрорайона 100 семей отправили заявки на подключение к газу, 12 их них уже имеют голубое топливо.Сегодня Прикамье — один из лидеров по темпам федеральной догазификации. За три года завершено строительство 7 межпоселковых газопроводов. Продолжаются работы еще на 14 объектах.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:"Ключевые для нас вопросы, связанные с проектированием газопровода в северные территории — Чердынский и Красновишерский районы. Газовики нам обещают начать в ближайшие несколько месяцев строительные работы. Этот газ очень долгожданный для развития этих территорий, поэтому всячески способствуем реализации проектов".Работа по догазификации проходит совместно c компанией «Газпром». Всего же до 2025 года в Прикамье планируется построить 55 межпоселковых газопроводов.Сергей Черезов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»: "Очень здорово, что Пермский край попал в число 18 регионов, где сегодня наиболее весомые результаты в части реализации президентской программы".