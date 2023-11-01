За последние 9 месяцев телефонные мошенники обманули почти 8 тысяч жителей Прикамья

За год в Прикамье количество подобных интернет-мошенничеств увеличилось в два раза. За 9 месяцев, по данным МВД, преступники обманули около 8 тысяч человек, украдено больше полутора миллиардов рублей.Степан Коневцев, начальник отдела УУР ГУ МВД России по Пермскому краю: "Если примерно посчитать и разделить общее количество зарегистрированных преступлений на потерпевших, то получается в среднем - один человек потерял 205 тысяч рублей".В полиции говорят: чаще всего потерпевшими становятся те, кого проще обмануть — пенсионеры.По телефону мошенники могут представиться сотрудниками банка или правоохранительных органов. Главная их цель — под любым предлогом заполучить деньги жертвы. Например, попросить данные о банковском счете. Якобы предотвратить хищение средств.Или представиться сотрудником правоохранительных органов — сообщить о попадании вашего родственника в аварию.В полиции заявляют: подобные звонки напрямую гражданам никогда не совершают. Потому лучший способ уберечь себя от потери денег — прекратить телефонный разговор с неизвестным абонентом. А после обратиться лично в банк и уточнить о возможных операциях.Роман Теплоухов, начальник отдела экономической безопасности Пермского отделения ПАО Сбербанк: "Никакой искусственный интеллект не способен защитить человека от воздействия высоко компетентных мошенников, которые продолжают находить уязвимость в психологии человека".Впрочем, есть и положительная динамика. С годами люди становятся более финансово грамотными. В этом году 68 человек в Прикамье лично пресекли факт кражи своего имущества через интернет и не поверили мошенникам.В борьбу с интернет-мошенниками можно вступить также самостоятельно. В приложении вашего банка имеется специальная форма. Туда можно внести телефон сомнительного абонента.Ну, а уже со следующего года при переводе средств российские банки будут обязаны сверять реквизиты получателя с единой базой мошенников. Если совпадение найдено, перевод заблокируют на двое суток — этого времени должно хватить, чтобы оповестить клиента о сомнительной операции.