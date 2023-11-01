← Число самозанятых в Прикамье достигло более 135 тысяч человек
В гостинице "Урал" в Перми состоялся ежегодный форум "Пермь-Восток" →
За последние 9 месяцев телефонные мошенники обманули почти 8 тысяч жителей Прикамья
Степан Коневцев, начальник отдела УУР ГУ МВД России по Пермскому краю: "Если примерно посчитать и разделить общее количество зарегистрированных преступлений на потерпевших, то получается в среднем - один человек потерял 205 тысяч рублей".
В полиции говорят: чаще всего потерпевшими становятся те, кого проще обмануть — пенсионеры.
По телефону мошенники могут представиться сотрудниками банка или правоохранительных органов. Главная их цель — под любым предлогом заполучить деньги жертвы. Например, попросить данные о банковском счете. Якобы предотвратить хищение средств.
Или представиться сотрудником правоохранительных органов — сообщить о попадании вашего родственника в аварию.
В полиции заявляют: подобные звонки напрямую гражданам никогда не совершают. Потому лучший способ уберечь себя от потери денег — прекратить телефонный разговор с неизвестным абонентом. А после обратиться лично в банк и уточнить о возможных операциях.
Роман Теплоухов, начальник отдела экономической безопасности Пермского отделения ПАО Сбербанк: "Никакой искусственный интеллект не способен защитить человека от воздействия высоко компетентных мошенников, которые продолжают находить уязвимость в психологии человека".
Впрочем, есть и положительная динамика. С годами люди становятся более финансово грамотными. В этом году 68 человек в Прикамье лично пресекли факт кражи своего имущества через интернет и не поверили мошенникам.
В борьбу с интернет-мошенниками можно вступить также самостоятельно. В приложении вашего банка имеется специальная форма. Туда можно внести телефон сомнительного абонента.
Ну, а уже со следующего года при переводе средств российские банки будут обязаны сверять реквизиты получателя с единой базой мошенников. Если совпадение найдено, перевод заблокируют на двое суток — этого времени должно хватить, чтобы оповестить клиента о сомнительной операции.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Число самозанятых в Прикамье достигло более 135 тысяч человек
В администрации Перми прошли «нулевые чтения» бюджета города на ближайшие три года
1 ноября на эспланаде начнется монтаж главной новогодней елки
В краевом ЗАГСе назвали самые популярные имена новорожденных
В Чернушинском округе лебеди "задержались" на местном пруду
В Перми представители администрации города и пожарные провели профилактический рейд
В Перми наградили ветеранов Учебно-методического центра ГО и ЧС
В Лысьве на пожаре погибли два человека
МЧС: в Соликамске на заводе "Урал" произошел хлопок
В Перми будут судить телефонную мошенницу
Добавить комментарий: