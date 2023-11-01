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В гостинице "Урал" в Перми состоялся ежегодный форум "Пермь-Восток"
Среди прочего форум стал площадкой для подписания российско-индийского соглашения о создании консорциума промышленных предприятий. Глава Перми Эдуард Соснин поздравил участников и отметил, что краевой центр так же готов к всестороннему сотрудничеству с дружественной страной.
Эдуард Соснин, глава Перми: "Тем самым развитие взаимоотношений между Пермью и Индией, муниципалитетами Индии, будем развивать уже в таком практическом русле".
Кроме того, глава города подготовил благодарности участникам форума за вклад в его организацию и проведение, а председатель индийского делового совета ассамблеи народов Евразии Матару Харджиндер Сингх вручил Эдуарду Соснину награду от индийской диаспоры.
Традиционно, среди организаторов форума - городская администрация и вторая гимназия, и, по словам экспертов, такие события - это отличная возможность в расширении международного сотрудничества.
О том, насколько велик интерес к дружбе с Индией, можно было судить по количеству гостей - на каждом мастер-классе наблюдался настоящий ажиотаж, например, на чайную церемонию собралось не менее ста человек. А ещё изучение языка и роспись по телу, которая называется мехенди. Везде желающих оказалось очень много.
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