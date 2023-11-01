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За последние 9 месяцев телефонные мошенники обманули почти 8 тысяч жителей Прикамья →
Число самозанятых в Прикамье достигло более 135 тысяч человек
C 1 сентября этого года оказывать услуги по перевозке пассажиров и грузов легковым такси можно без регистрации ИП. Есть, правда, ещё один нюанс.
В 2022 году вступил в силу региональный закон о цветовой гамме такси. Схема только одна – белый цвет автомобиля и бело-красные шашечки на боковой части кузова.
Ранее позитивные изменения в секторе такси на одном из последних заседаний отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Так, в Прикамье созданы три региональных реестра с подробными данными обо всех перевозчиках, транспортных средствах и их владельцах, а также службах заказа, получивших разрешение на работу в регионе.
Сергей Вешняков, министр транспорта Пермского края: "Отмена госпошлины за выдачу разрешения, и также у нас самозанятые могут получить лицензию на осуществление деятельности. Сами разрешения выдаются в электронном виде, в виде QR-кода, который должен быть размещен в салоне транспортного средства".
Количество жителей, зарегистрированных в статусе самозанятых в крае за последние 9 месяцев увеличилось на треть и достигло более 135 тысяч человек. Несколько способов присоединится к их числу: подать заявление на Госуслугах, воспользоваться приложением для смартфонов «Мой налог» или обратиться в центр «Мой бизнес».
Яна Никитина, руководитель центра «Мой бизнес»: "Теперь самозанятые могут больше зарабатывать денег, так как они минимизирует свои налоговые платежи и минимизирует риски работы с посредниками, также они могут официально получить справку о подтверждённом доходе".
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