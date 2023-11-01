В администрации Перми прошли «нулевые чтения» бюджета города на ближайшие три года

В администрации Перми прошли «нулевые чтения» проекта городского бюджета на ближайшие три года. Это семинар, где обсуждают основные параметры документа до его официального принятия. За 2024-й год доходы казны должны превысить 50 миллиардов рублей, профицит предусмотрен в объеме 500-600 миллионов. В проекте уже предусмотрено выделение денег на обустройство набережной, от Перми-1 до "Мотовилихинских заводов", и появление смотровой площадки в Сквере имени Гоголя. В социальной сфере запланирована реконструкция школы по улице Уральской, строительство школ на Ветлужской и в Индустриальном районе, а также Инженерной школы по улице Академика Веденеева. Запланировано возведение нового корпуса детского сада «Легополис» в Дзержинском районе. Кроме того, в краевом центре будет построено 5 новых общественных центров, дополнительные деньги планируют выделить на ремонт пешеходных лестниц и переходов между микрорайонами, на обустройство сетей наружного освещения и обновление остановочных комплексов, продолжиться ремонт фасадов домов. По поручению губернатора Дмитрия Махонина, будет ускорен снос и расселенных домов и последующая расчистка территории. В следующем году на эти цели предусмотрено 316 миллионов рублей. В декабре этого года по адресу Чайковского, 11 планируют сдать первый муниципальный дом, в 2024 году - еще три таких здания.Эдуард Соснин, глава Перми: "При формировании бюджета на 2024-2026 годы мы придерживались прагматичного подхода. Базовыми подходами традиционно является обеспечение его стабильности сбалансированности и приоритетное обеспечение всех социальных вопросов. В нашем городе должно быть комфортно жителям, именно это позволяет сделать так, чтобы от нас не только не уезжали в другие регионы, а наоборот приезжали".Работа над проектом бюджета сейчас будет продолжена совместно с представителями администрации и депутатами городской Думы. Пермяки также смогут озвучить свои предложения во время публичных слушаний.Наталья Мельник, первый заместитель председателя Пермской городской думы, председатель комитета по бюджету и налогам: "8 ноября у нас запланированы публичные слушания по бюджету города. 21 ноября на пленарном заседании думы проект бюджета планируется рассмотреть в первом чтении. Традиционно скажу, что предметом рассмотрения первого чтения являются основные параметры бюджета города".