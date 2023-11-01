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В администрации Перми прошли «нулевые чтения» бюджета города на ближайшие три года
Эдуард Соснин, глава Перми: "При формировании бюджета на 2024-2026 годы мы придерживались прагматичного подхода. Базовыми подходами традиционно является обеспечение его стабильности сбалансированности и приоритетное обеспечение всех социальных вопросов. В нашем городе должно быть комфортно жителям, именно это позволяет сделать так, чтобы от нас не только не уезжали в другие регионы, а наоборот приезжали".
Работа над проектом бюджета сейчас будет продолжена совместно с представителями администрации и депутатами городской Думы. Пермяки также смогут озвучить свои предложения во время публичных слушаний.
Наталья Мельник, первый заместитель председателя Пермской городской думы, председатель комитета по бюджету и налогам: "8 ноября у нас запланированы публичные слушания по бюджету города. 21 ноября на пленарном заседании думы проект бюджета планируется рассмотреть в первом чтении. Традиционно скажу, что предметом рассмотрения первого чтения являются основные параметры бюджета города".
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