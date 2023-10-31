1 ноября на эспланаде начнется монтаж главной новогодней елки
Напомним, главную городскую елку украшает световой занавес. Купол состоит из 240 нитей. Конструкция располагается на высоте 27 метров и держится на 24 опорах. На прошлой неделе в Перми начали украшать улицы к Новому году. Всего этой зимой на улицах установят 25 новых крупных конструкций и комплект декоративных консолей в количестве 35 штук, а также элементы оформления прошлых лет.
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