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В краевом ЗАГСе назвали самые популярные имена новорожденных
Для новорожденных самыми популярными именами стали Михаил, Артем и Александр. В тройку лидеров имен для девочек вошли София, Анна и Ева. При этом сотрудники ЗАГС обратили внимание на новую тенденцию - родители стали называть своих детей сокращенными именами: Макс, Влад, Лера, Соня. Самые редкие и необычные имена у мальчиков - Гордей, Кондрат, Маркус, Пантелей, среди девочек - Аврора, Афродита, Лора и Паулина.
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