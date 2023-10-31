В Перми наградили ветеранов Учебно-методического центра ГО и ЧС

В Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края за многолетний труд и верность своему делу наградили ветеранов ведомства. Благодарственные письма от министра территориальной безопасности Прикамья получили сразу 11 сотрудников, это те люди, которые стояли у истоков создания сегодняшнего образовательного учреждения. Им есть, что рассказать и поделится опытом с молодежью. Иван Ахидов, начальник общего отдела учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края: «Пришел в новый коллектив, встретили очень хорошо и сразу взялись за работу всем коллективом. Учебный центр уже изменил облик и коллектив подобрался очень хороший и до сих пор больше моего тут никто не работает, все уже пришли после меня, но есть люди, которые уже по 18 лет проработали и по 15, но больше всего - 10 лет и более работают. Эмоции самые положительные, почаще бы так награждали наших сотрудников». В учебно-методическом центре ГО и ЧС проходили обучение многие сотрудники краевой администрации, в том числе и региональные министры, здесь же основы безопасности жизнедеятельности изучают и муниципальные служащие. За время работы центра, его преподавателями был накоплен богатый теоретический и практический опыт. Александр Иванов, заместитель министра территориальной безопасности Пермского края: "Мы ежегодно проводим такое мероприятие. Стараемся все-таки людей как-то отметить. Для того, чтобы они понимали свою нужность в этой жизни. Понимали, что мы гордимся ими, что они работают в наших стенах, в нашем заведении, передают огромный опыт, который накопился за всю жизнь и тем самым повышают статусность нашего учебного заведения".