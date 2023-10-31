В Лысьве на пожаре погибли два человека

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Самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировался один человек. В результате пожара погибли два человека. Как говорят местные жители, это женщина и ее ребенок.
"В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются", - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
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