← В Перми наградили ветеранов Учебно-методического центра ГО и ЧС
В Чернушинском округе лебеди "задержались" на местном пруду →
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← В Перми наградили ветеранов Учебно-методического центра ГО и ЧС
В Чернушинском округе лебеди "задержались" на местном пруду →
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28.07.2023 в 15:30
02.05.2023 в 20:39
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В Чернушинском округе лебеди "задержались" на местном пруду
В Перми представители администрации города и пожарные провели профилактический рейд
В Перми наградили ветеранов Учебно-методического центра ГО и ЧС
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В Перми наградили ветеранов Учебно-методического центра ГО и ЧС
В Лысьве на пожаре погибли два человека
МЧС: в Соликамске на заводе "Урал" произошел хлопок
В Перми будут судить телефонную мошенницу
Пермская судоверфь отправила в Москву очередную партию остановочных комплексов
Прокуратура Перми проведет «прямую линию» по вопросам транспортной доступности
В Перми на пожаре спасли 8 человек
В Перми "заморожен" недостроенный сквер на ул. Макаренко
В Кудымкаре завершился театральный фестиваль "Сообщение"
Одни в бараке. В Перми семья вынуждена жить в расселенном доме
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