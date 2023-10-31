В Перми представители администрации города и пожарные провели профилактический рейд

Профилактический рейд прошел сегодня с утра в Ленинском районе Перми. Жителей частного сектора в очередной раз предупредили, что во время отопительного сезона повышается риск возникновения пожаров. В частности, огнеборцы проверяют состояние печных, газовых или электрических систем отопления. Собственникам жилья вручают памятки с требованиями норм и правил пожарной безопасности в жилых домах. Григорий Четин, инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району г. Перми ГУ МЧС России по Пермскому краю: "К электрическому отоплению требование простое - использовать оборудование в соответствии с его паспортом завода-изготовителя. Не использовать самодельное оборудование для отопления". В рейдах сотрудников МЧС часто сопровождают представители администрации Перми, департамента общественной безопасности и добровольной пожарной дружины. Антон Мальцев, начальник МОО Добровольной пожарной охраны Ленинского района г. Перми: "Жители Ленинского района довольно доброжелательны. Всегда открывают нам двери, всегда сотрудничают". Регулярная совместная работа касается не только печей и газовых котлов. Профилактика ведется и среди любителей шашлыков и даже как ликвидация стихийных свалок - тоже потенциально пожароопасного явления. Нужно только позвонить в районную администрацию. Андрей Коротков, первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Перми: "Если появляются несанкционированные свалки, то мы пытаемся выявить кто завез, привлечь к административной ответственности, если удается выявить. Ну и соответственно, мероприятия по ликвидации этих свалок. Потому что свалки тоже могут быть причиной возгорания".