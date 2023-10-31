МЧС: в Соликамске на заводе "Урал" произошел хлопок
"По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании корпуса №2 произошел хлопок. В этот момент в здании никто не находился. На работу предприятия хлопок не повлиял. Предприятие работает в штатном режиме. По оперативной информации пострадавших нет", - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми будут судить телефонную мошенницу
Пермская судоверфь отправила в Москву очередную партию остановочных комплексов
Прокуратура Перми проведет «прямую линию» по вопросам транспортной доступности
В Перми на пожаре спасли 8 человек
В Перми "заморожен" недостроенный сквер на ул. Макаренко
В Кудымкаре завершился театральный фестиваль "Сообщение"
Одни в бараке. В Перми семья вынуждена жить в расселенном доме
В Перми прошел фестиваль "Парма многоликая"
В Прикамье продлят льготы для отдельных категорий населения на оплату ЖКУ
В Перми продлено перекрытие движения через тоннель на ул. Дзержинского
Добавить комментарий: