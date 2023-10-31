МЧС: в Соликамске на заводе "Урал" произошел хлопок

Сегодня в 13 часов 25 минут в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о хлопке на территории АО «Соликамский завод Урал». К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства в количестве 44 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС России 36 человека и 10 единиц техники."По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании корпуса №2 произошел хлопок. В этот момент в здании никто не находился. На работу предприятия хлопок не повлиял. Предприятие работает в штатном режиме. По оперативной информации пострадавших нет", - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.