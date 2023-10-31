В Перми будут судить телефонную мошенницу

Прокуратура Кировского района г. Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Перми. Она обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).По версии следствия, обвиняемая, являясь участником организованной преступной группы, вводила в заблуждение граждан, сообщая им недостоверные сведения. В частности, женщина звонила на телефоны жителей региона и представлялась им их родственницей, попавшей в беду, а также сотрудницей правоохранительных органов, которая может помочь в решении возникших проблем за денежное вознаграждение. Под данным предлогом трое потерпевших передали злоумышленнице более 2 млн рублей."Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении соучастников обвиняемой выделено в отдельное производство, ведется следствие", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.За данное преступление УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.