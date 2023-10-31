← Пермская судоверфь отправила в Москву очередную партию остановочных комплексов
В Перми будут судить телефонную мошенницу
По версии следствия, обвиняемая, являясь участником организованной преступной группы, вводила в заблуждение граждан, сообщая им недостоверные сведения. В частности, женщина звонила на телефоны жителей региона и представлялась им их родственницей, попавшей в беду, а также сотрудницей правоохранительных органов, которая может помочь в решении возникших проблем за денежное вознаграждение. Под данным предлогом трое потерпевших передали злоумышленнице более 2 млн рублей.
"Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении соучастников обвиняемой выделено в отдельное производство, ведется следствие", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
За данное преступление УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермская судоверфь отправила в Москву очередную партию остановочных комплексов
Прокуратура Перми проведет «прямую линию» по вопросам транспортной доступности
В Перми на пожаре спасли 8 человек
В Перми "заморожен" недостроенный сквер на ул. Макаренко
В Кудымкаре завершился театральный фестиваль "Сообщение"
Одни в бараке. В Перми семья вынуждена жить в расселенном доме
В Перми прошел фестиваль "Парма многоликая"
В Прикамье продлят льготы для отдельных категорий населения на оплату ЖКУ
В Перми продлено перекрытие движения через тоннель на ул. Дзержинского
В Пермском крае участников СВО освободили от уплаты транспортного налога
Добавить комментарий: