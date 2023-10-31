Пермская судоверфь отправила в Москву очередную партию остановочных комплексов

В Москву из столицы Прикамья отправлена очередная партия из пяти остановочных комплексов Ecostation производства Пермской судоверфи для электросудов. Это последняя поставка в 2023 году. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.Инновационные причалы устанавливаются на первом в стране регулярном круглогодичном маршруте речного электротранспорта в Москве. Они спроектированы специально для причаливания электросудов Ecobus. Сооружения изготовлены диаметром 10 и 16 метров, рассчитаны на 42 и 80 пассажиров соответственно. На остановках для пассажиров предусмотрены буфеты, санузлы, встроенные кресла, USB-розетки, возможность подключения к Wi-Fi и другие решения, соответствующие современным требованиям.Напомним, пермское предприятие начало реализацию крупного проекта по строительству высокотехнологичных остановочных комплексов для судов на электротяге в 2022 году, контракт на строительство был заключен с компанией «Эмпериум».Всего за 2023 год с учетом текущей партии на Пермской судоверфи были построены и отгружены 15 остановок, а за последние два года – 19.