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Пермская судоверфь отправила в Москву очередную партию остановочных комплексов
Инновационные причалы устанавливаются на первом в стране регулярном круглогодичном маршруте речного электротранспорта в Москве. Они спроектированы специально для причаливания электросудов Ecobus. Сооружения изготовлены диаметром 10 и 16 метров, рассчитаны на 42 и 80 пассажиров соответственно. На остановках для пассажиров предусмотрены буфеты, санузлы, встроенные кресла, USB-розетки, возможность подключения к Wi-Fi и другие решения, соответствующие современным требованиям.Напомним, пермское предприятие начало реализацию крупного проекта по строительству высокотехнологичных остановочных комплексов для судов на электротяге в 2022 году, контракт на строительство был заключен с компанией «Эмпериум».
Всего за 2023 год с учетом текущей партии на Пермской судоверфи были построены и отгружены 15 остановок, а за последние два года – 19.
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