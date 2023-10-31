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Прокуратура Перми проведет «прямую линию» по вопросам транспортной доступности
Граждане могут обратиться по вопросам, связанным с транспортным обслуживанием населения, деятельности перевозчиков, сообщить о проблемах удаленности остановок общественного транспорта, а также состоянии транспортной инфраструктуры.
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