Одни в бараке. В Перми семья вынуждена жить в расселенном доме

Следственный комитет начал проверку по поводу расселения аварийного дома на улице Автозаводской, 26 в Кировском районе Перми Все выехали, кроме одной семьи. Пенсионерка с дочерью и ее 9-летним сынов вынуждены жить здесь без тепла и горячей воды.В отличие соседей, семья проживает в квартире по договору соцнайма. Людям предложили жилье в маневренном фонде, но из-за малых площадей — 6 квадратных метров на человека — они отказались и решили дожидаться очереди на новую квартиру — ее обещают до конца 2024 года. Надежда Сыпачева: "С прошлого года начали расселять людей, выплатят деньги, выезжают, выплатят — выезжают. А где они сейчас находятся? Неизвестно, кто-то под трубами, наверно, живет".Пока же, всё что просят люди — вернуть горячую воду и не потерять холодную. Впрочем, зима не единственный риск. Ранее мародёры уже срезали стояки по всему дому. Что кстати и стало, по словам людей, причиной отсутствия водоснабжения.Наталья Сыпачева: "Сорвали вентиля в соседнем подъезде. Там уже нам сказали однозначно, что нам восстанавливать ничего не будут. Сказала управляющая компания".Восстановить подачу горячей и холодной воды управляющей компании "Домоуправление" поручил Госжилнадзор, куда обратились люди. Однако, предписание проигнорировано, запросы жильцов тоже. Двери УК в рабочий день закрыты также для журналистов.В городской администрации сообщили, что в доме на Автозаводской горячая вода не предусмотрена, а отсутствие центрального отопления предложено компенсировать электрообогревателями. Их в количестве двух штук на 46 квадратных метров любезно выдал управдом. С приходом низких температур коммуналка уже превысила 10 тысяч.Проблемой в пермском доме уже заинтересовались в Следственном комитете России. На контроль ситуацию взял председатель Александр Бастрыкин. Сейчас следователи Кировского района проводят проверку по факту нарушения прав жильцов.Евгений Бородавин, старший следователь СО по Кировскому району города Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "В производстве следственного отдела по Кировскому району города Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю проводится проверка по факту обращения жильцов многоквартирного дома по адресу Автозаводская, 26 по факту нарушения их жилищных прав".Срок проверки — один месяц. Пока же людям остаётся надеяться, что за зиму шланг с холодной водой не перемёрзнет, электрические обогреватели останутся в рабочем состоянии, а денег на коммунальные услуги точно хватит.