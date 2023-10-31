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Одни в бараке. В Перми семья вынуждена жить в расселенном доме →
В Перми прошел фестиваль "Парма многоликая"
По словам организаторов, такие фестивали - прекрасная возможность показать культуру и традиции, которые есть в Пермском крае, где проживают представители более 120 разных национальностей. Подробности - в репортаже Максима Пеккера.
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